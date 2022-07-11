Светлов о затяжных домашних сериях в КХЛ: «Перебор. И по финансам, и по интересу не так легко сходить на хоккей 6 раз за 1,5 недели»

высказался о формате календаря КХЛ.

– Говорят, что в чемпионате каждая команда проведет рекордные 68 матчей. Это плюс или минус?

– Всегда был сторонником большого количества игр. Но эти игры не приходят просто так, они должны базироваться на качественной предсезонной подготовке. Бывают ситуации, когда уже в октябре травмы у половины игроков команды. Значит, нужно посмотреть предсезонку, проанализировать нагрузки, понять, все ли было сделано правильно.

Другой момент: некоторые команды, как правило, второго эшелона, входят в сезон на легкости. Они берут свои очки в первой половине чемпионата, но к Новому году останавливаются. Это тоже законы физиологии: только вторая половина сезона показывает, кто как поработал летом.

– В экспериментальном календаре, в котором предлагалось разделить КХЛ на две подгруппы, предлагалось провести по 70 матчей. Перебор?

– Меня удивило, что этот вариант календаря вызвал большие споры. На мой взгляд, и он был вполне конструктивным. В той же НХЛ клубы из одного дивизиона или конференции чаще встречаются друг с другом, но это не говорит о делении лиги.

К 70 матчам нам, на мой взгляд, и надо стремиться. Если команда функционально подготовлена, то она готова проводить на профессиональном уровне такое количество игр.

Другое дело, что нужно искать баланс в гостевых и домашних матчах. Для болельщиков затяжные домашние серии из пяти-шести игр – это перебор. И по финансам, и по интересу не так легко сходить на хоккей шесть раз в течение полутора недель, – сказал экс-тренер клубов .