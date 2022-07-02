Юрзинов об увеличении числа матчей между ведущими клубами КХЛ: «Если зерно брошено, то всходы обязательно будут»

Владимир Юрзинов высказался о возможном увеличении числа матчей между ведущими клубами КХЛ.

– Надеюсь, что разговоры о реформах в российском клубном хозяйстве не останутся только разговорами, и отечественный хоккей в условиях изоляции сможет сделать несколько шагов вперед.

Есть надежда, что в календаре нового сезона будет не только рекорд по количеству матчей, но и другие изменения.

– Идея с увеличением количества матчей между ведущими клубами КХЛ пока не принята.

– Если зерно брошено, то всходы обязательно будут – рано или поздно. Как это произошло с хоккеем «три на три», который становится все более популярным и со своей стороны работает на наш вид спорта, – сказал бывший тренер сборной СССР.

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