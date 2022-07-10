Сушинский о встрече с Квартальновым: «Дмитрий отметил, что ему хочется отдохнуть и перезагрузиться. Правильное решение – отдал много сил в «Ак Барсе», но результата не добился»

поделился деталями встречи с .

Квартальнов покинул пост главного тренера «Ак Барса» в апреле.

«Естественно, расспросил Квартальнова о перспективах. Но Дмитрий отметил, что ему хочется отдохнуть и перезагрузиться. И, мне кажется, это правильное решение в его ситуации – отдал много сил в Казани, но результата так и не добился.

Поэтому, наверное, надо что-то переосмыслить, посмотреть на себя и на нынешний хоккей со стороны, постараться найти ошибки, которые допустил.

Пауза для тренера – это глоток свежего воздуха и точка для начала дальнейшего роста.

Про сроки Квартальнов ничего не говорил. Но тут уж все зависит от конкретного человека – кому-то нужна пауза в неделю, а кому-то – в годы. Вот мне, например, чтобы прийти в себя, нужна неделя.

Как у Дмитрия – не знаю, поэтому варианты могут быть разные – он может возглавить кого-то по ходу чемпионата, а может и отдыхать до конца сезона. Я не удивлюсь любому развитию событий», – сказал бывший нападающий сборной России.