«Коламбус» ведет переговоры с «Аризоной» по поводу Чикрана. Клуб готов обменять 6-й и 12-й выборы на драфте НХЛ-2022

общается с «Аризоной» по поводу защитника .

Клубы ведут переговоры о возможном обмене игрока, сообщает сообщает журналист Брайан Хеджер из Columbus Dispatch.

«Блю Джекетс» имеют 6-й и 12-й общий выборы на драфте НХЛ-2022.

Генеральный менеджер клуба Ярмо Кекяляйнен ранее заявил, что готов обменять один из этих пиков или оба, если получит взамен молодого и перспективного игрока НХЛ, у которого осталось несколько лет срока действия контракта.

Соглашение 24-летнего Чикрана с «Койотис» с кэпхитом 4,6 миллиона долларов будет действовать еще 3 сезона.

16-й номер драфта НХЛ-2016 провел в лиге 337 матчей и набрал 142 (53+89) очка при общей полезности «минус 45» и среднем времени на льду 20:50.