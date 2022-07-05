«Торпедо» получит от шведских клубов компенсацию за переходы Леннстрема и Заара («СЭ»)

Теги Торпедо чемпионат Швеции КХЛ Фэрьестад Регле Даниэль Заар Теодор Леннстрем Хоккей

«Торпедо» получит компенсацию от шведских клубов за переходы Леннстрема и Заара.

Защитник Теодор Леннстрем и нападающий Даниэль Заар не вернутся в Нижний Новгород. 

У обоих игроков были контракты с клубом на сезон-2022/23.

Сообщается, что «Торпедо» получит компенсацию от «Регле» за переход Заара, а от «Ферьестада» – за Леннстрема. 

27-летний Леннстрем в минувшем сезоне набрал 27 (9+18) очков в 40 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «минус 8».

На счету 28-летнего Заара 14 (4+10) очков в 28 играх.

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