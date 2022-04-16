Теодор Леннстрем: «У меня есть контракт с «Торпедо» на следующий сезон. Но я не хочу возвращаться»

Защитник Теодор Леннстрем заявил, что не хочет возвращаться в КХЛ.

12 февраля стало известно, что игрок перешел из «Торпедо» в «Фэрьестад».

Швед сообщил, что у него есть контракт с клубом из Нижнего Новгорода на следующий сезон.

– Да, у меня еще есть контракт с «Торпедо» на следующий сезон. Они потребовали, чтобы я продлил контракт на год, когда я подписывал соглашение с «Фэрьестадом».

– Это нужно было, чтобы тебя отпустили?

– Да. Во время Олимпиады я подписал контракт с «Торпедо» на следующий год. Учитывая обстоятельства, я не хочу возвращаться и играть там. Это все, что я могу сказать.

Я не знаю, как это работает, нужно разорвать контракт или нет. Я оставлю это своему агенту, посмотрим, – сказал Леннстрем.