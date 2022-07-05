Председатель Военной коллегии адвокатов про уклонистов: «Уголовные дела заводят редко. Почему военкомат задерживает? Молодые люди злоупотребляют правами»

Председатель Военной коллегии адвокатов Москвы в интервью Sports.ru ответил, как часто в России заводят уголовные дела за уклонение от армии.

Военная прокуратура считает 25-летнего хоккеиста Ивана Федотова уклонистом от армии.

– Как часто в России реально заводят уголовные дела на уклонистов?

– Уголовные дела заводят очень редко. Это редчайший случай.

В основном заводят, когда гражданин действительно уклонился, и он сам так говорит. То есть он идет на особый порядок, ему дают какое-то минимальное наказание, а он соглашается: «Да, я уклонился».

Во всех остальных случаях заводят крайне редко. Чтобы завести дело, нужно вручить повестку. Под личную роспись и не один раз. А иногда вообще нельзя вручить.

Почему военкомат использует задержание? Потому что некоторые молодые люди злоупотребляют правами и могут оспаривать решение в суде 2-3 раза. А один суд, если мы говорим о Москве, – это год.

То есть год будет судиться, пусть даже это отказное решение, но пока оно пройдет две инстанции, пройдет год. И только потом его могут призывать. Когда такое происходит, то понятно, что гражданин не отстаивает права, а просто не хочет идти в армию.

И единственный способ, поскольку дело завести достаточно сложно (дверь никто не открывает, повесток подписанных нет) – вот такой, – сказал Владимир Тригнин.

«Если б Федотов был уклонистом, на него бы завели дело, а не отправили в армию». Задали главные вопросы про Федотова военному юристу