Экс-тренер «Далласа» Джим Монтгомери – главный претендент на вакантный пост в «Бостоне» (Пьер Лебрюн)

Джим Монтгомери – главный претендент на пост тренера .

«Брюинс» ищут нового тренера после недавнего увольнения Брюса Кэссиди.

По словам инсайдера Пьера Лебрюна, ничего еще не решено, но все признаки указывают на то, что 53-летний специалист возглавит «Брюинс».

В последние 2 сезона Монтгомери работал ассистентом Крэйга Беруби в . До этого он возглавлял , откуда был уволен в декабре 2019 года из-за алкоголизма.

Ранее сообщалось, что специалист входит в число кандидатов на должность главного тренера «Виннипега».