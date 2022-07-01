Экс-тренер «Далласа» Джим Монтгомери – главный претендент на вакантный пост в «Бостоне» (Пьер Лебрюн)

Джим Монтгомери – главный претендент на пост тренера «Бостона».
«Брюинс» ищут нового тренера после недавнего увольнения Брюса Кэссиди.
По словам инсайдера Пьера Лебрюна, ничего еще не решено, но все признаки указывают на то, что 53-летний специалист возглавит «Брюинс».
В последние 2 сезона Монтгомери работал ассистентом Крэйга Беруби в «Сент-Луисе». До этого он возглавлял «Даллас», откуда был уволен в декабре 2019 года из-за алкоголизма.
Ранее сообщалось, что специалист входит в число кандидатов на должность главного тренера «Виннипега».