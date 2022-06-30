Массажист «Колорадо» о переезде в США в 1996-м: «Жена сказала: «Давай уже езжай, попробуй». Я не говорил по-английски и был хреновым массажистом»

Массажист «Колорадо» в интервью Sports.ru о переезде в США летом 1996 года.

– Что подтолкнуло к переезду в Америку летом 1996-го?

– Я бросил туризм и трудился в агентстве по продаже авиабилетов «Люфтбрюке» – как раз начался отток людей в Германию. Работал заместителем Володи Юна (он известен как бард, но также учил Назарбаева кататься на лыжах) и получал хорошие деньги, носил костюмчик, туфельки. Нормально.

Но еще один мой друг Леня Высоков, тоже занимавшийся туризмом, уехал в 1994-м, открыл в Денвере русский спа и позвал к себе. Месяца три я размышлял, но жена сказала: «Давай уже езжай, попробуй».

Леня прислал приглашение на семинар в Институт массажной терапии – для проведения лекции по русскому массажу и технике русской бани. Опа! Я пошел с ним без на надежды на получение визы. Консул долго меня мучил, но все же пустил в США.

В июне 1996-го я полетел по маршруту Алма-Ата – Москва – Чикаго – Денвер.

– Как попали в «Колорадо»?

– Леня написал в команду, что в его спа-салоне можно восстанавливать спортсменов. Пришел представитель «Эвеланш», получил от Леонида весь сеанс (с баней и массажем) и сказал: «Мы подумаем». Вскоре Леня стал массажистом «Колорадо».

Стало не хватать времени на спа – вот и позвал меня. Я прилетел в день, когда «Колорадо» отмечал в ресторане первый , так что Леня забыл про меня, и я 5 часов ждал его в аэропорту. Без языка и практически без денег: было только 400 долларов, занятых у товарища в Алма-Ате.

Но в итоге Леня нашел меня, помог с арендой комнаты и через три месяца привлек к работе с «Колорадо» в тренировочном лагере – там собирается до 60 игроков, в одиночку он не справлялся.

Потом Леня отправил меня на выставочные игры в Лас-Вегас. А сам остался заниматься спа-салоном.

– А вы что?

– А я не говорил по-английски и был хреновым массажистом (учился этому в институте физкультуры, но больше в теории). Внутри команды говорили быстро: сплошные клички, термины – я мало что понимал. Хорошо, что Каменский, Гусаров и Озолиньш взяли меня в оборот: подсказывали, угощали в ресторане.

Потихоньку я освоился, наработал руки, заслужил уважение в команде. Клод Лемье всегда шел на мой стол со словами: «Джей, потряси меня». Просил не массировать, а именно растрясти.

Потом мы привели Клода в баню, где я парил его вениками. Он говорил по-французски, и я подарил ему альбом моей любимой франкоязычной певицы Патрисии Каас.

– Как сблизились с «Колорадо»?

– После трех лет в тренинг-кемпах я, наоборот, отдалился. Было трудное время, и я сосредоточился на работе в спа. К тому же команду покинули и наши хоккеисты, и Леня – его заменил наш общий знакомый Грегорио Прадера, посещавший мои лекции по массажу.

Но в 2002-м Грегорио попросил подменить его на неделю (улетал на похороны мамы), и я снова стал работать в тренинг-кемпах. А с 2010-го – и в плей-офф. В 2021-м Грегорио уволился, и главным массажистом «Колорадо» стал я.

– Почему после трех первых лет в «Колорадо» наступило трудное время?

– Я много работал, с трудом осваивал новый язык, скучал по горам, по друзьям. Потом получил грин-карту, устроился в другой спа, купил домик, родился сын – и жизнь наладилась, – сказал Евгений Халецкий.

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