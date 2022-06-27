Капитан династии «Айлендерс» о «Тампе»: «Никому не пришлось пройти то, через что прошли они. Даже нам. Имею в виду пандемию»

Дени Потвен заявил, что у его династии не было таких испытаний, как у .

Клуб из Нью-Йорка выиграл 4 Кубка Стэнли в период с 1980 по 1983 годы. Потвен, выступавший на позиции защитника, был капитаном команды.

«Лайтнинг» выиграли 2 Кубка Стэнли в 2020 и 2021 году и в этом году дошли до финала, где уступили «Колорадо» (2-4).

«У них есть мужество, у них есть решимость. Эти качества потребовались им, чтобы зайти так далеко в эпоху потолка зарплат. Вы знаете, как это тяжело? Выиграть 2 Кубка подряд в эпоху пандемии, затем выйти в финал в этом году и подойти так близко к цели. Эта команда заслуживает всяческого признания и уважения.

Никому не пришлось пройти то, через что прошли они. Даже нам. Я имею в виду пандемию. Боже мой, я как вспомню, что они выиграли свой первый , проведя месяцы в отеле.

Все завтраки, обеды и ужины только с командой. Невозможно никуда выйти. Пузырь в Торонто, никаких болельщиков. Я не мог представить, что пройду через такое. Я помню, что был действительно впечатлен и не мог поверить, что это происходит», – сказал Потвен.