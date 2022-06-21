Стэмкос о 6:2 с «Колорадо»: «План на игру изменился не так сильно, но мы его выполнили. Внимание к деталям было намного лучше»

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Стивен Стэмкос считает, что «Тампа» была более внимательна к деталям в 3-м матче финала. 

Команда выиграла третий матч финала Кубка Стэнли у «Колорадо» (6:2, 1-2), ответив на поражение со счетом 0:7 во втором матче. 

«Мы знали, что эту игру мы просто должны были выиграть. У нас получилось провести ее именно в таком ключе. 

Наше внимание к деталям сегодня было намного лучше. План на игру изменился не так сильно, но в этот раз мы его выполнили.

То есть, сегодня команда приложила больше усилий», – сказал капитан «молний», набравший в матче 2 (1+1) очка. 

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