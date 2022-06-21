Стэмкос о 6:2 с «Колорадо»: «План на игру изменился не так сильно, но мы его выполнили. Внимание к деталям было намного лучше»

считает, что была более внимательна к деталям в 3-м матче финала.

Команда выиграла третий матч финала Кубка Стэнли у (6:2, 1-2), ответив на поражение со счетом 0:7 во втором матче.

«Мы знали, что эту игру мы просто должны были выиграть. У нас получилось провести ее именно в таком ключе.

Наше внимание к деталям сегодня было намного лучше. План на игру изменился не так сильно, но в этот раз мы его выполнили.

То есть, сегодня команда приложила больше усилий», – сказал капитан «молний», набравший в матче 2 (1+1) очка.