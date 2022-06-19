«Коламбус» продлил форварда Гонса на 2 года. Им интересовался «Авангард»

продлил форварда на 2 года, им интересовался .

Соглашение с 28-летним игроком носит двусторонний характер. Зарплата на уровне НХЛ в первом сезоне составит 750 тысяч долларов, во втором – 775.

В АХЛ – по 450 тысяч при гарантированной сумме за оба сезона 475 тысяч.

В этом сезоне НХЛ Гонс сыграл за «Блю Джекетс» 30 матчей и набрал 7 (5+2) очков. В 39 матчах в за на его счету 28 (16+12) баллов.

Сообщалось, что игроком интересовался «Авангард». Вчера омский клуб подписал контракты с форвардами Ридом Буше и Корбаном Найтом.