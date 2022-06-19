«Коламбус» продлил форварда Гонса на 2 года. Им интересовался «Авангард»

«Коламбус» продлил форварда Брендана Гонса на 2 года, им интересовался «Авангард».
Соглашение с 28-летним игроком носит двусторонний характер. Зарплата на уровне НХЛ в первом сезоне составит 750 тысяч долларов, во втором – 775.
В АХЛ – по 450 тысяч при гарантированной сумме за оба сезона 475 тысяч.
В этом сезоне НХЛ Гонс сыграл за «Блю Джекетс» 30 матчей и набрал 7 (5+2) очков. В 39 матчах в АХЛ за «Кливленд» на его счету 28 (16+12) баллов.
Сообщалось, что игроком интересовался «Авангард». Вчера омский клуб подписал контракты с форвардами Ридом Буше и Корбаном Найтом.