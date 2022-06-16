Илья Сорокин: «Я к аудиокнигам пристрастился. Акунина недавно переслушал, все книги про Фандорина»

Вратарь рассказал об увлечении литературой.

– Я так понимаю, в команде у вас особо друзей не появилось?

– Да со всеми нормальные отношения, но такого, чтобы мы проводили все свободное время, нет. Только если с Семеном Варламовым можем встретиться, да с тем же Шестеркиным.

– Кажется, что все это от расписания игр идет. Какой смысл видеться вне льда, когда у тебя 82 матча в сезоне?

– Насколько я понимаю, некоторые местные все-таки встречаются в выходные, но вы правы. Календарь тяжелый, все время тратишь на восстановление.

Я к аудиокнигам пристрастился, тем более в самолете мне иногда тяжело читать. Понял, что если слушать аудио, то надо полностью сконцентрироваться на этом. Нельзя параллельно заниматься другими делами. Садишься, закрываешь глаза и рисуешь картинку в голове – и все сходится.

– А что слушаете?

– Акунина недавно переслушал. Все книги про Эраста Фандорина, – сказал голкипер.