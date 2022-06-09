Первый тренер Шестеркина: «Когда Игорю исполнилось 13-14 лет, не сомневался, что он будет играть на очень высоком уровне»

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Первый тренер Игоря Шестеркина не сомневался, что вратарь будет играть на высоком уровне.

«С того момента, как Игорю исполнилось 13-14 лет, я не сомневался, что он будет играть на очень высоком уровне. Для меня ничего удивительного в этом нет.

Игорь – игровик, может играть на любой позиции. Причем не только в хоккей. И ему давали такую возможность, но он всегда возвращался в свои ворота.

Любой современный вратарь должен уметь играть клюшкой, и с ним всегда работали над этим – и мы в «Крыльях», и на протяжении его дальнейшей карьеры», – заявил Антон Зеленов.

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