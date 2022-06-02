Горшков о переходе в «Авангард»: «Согласился, не раздумывая. Это серьезная команда с серьезными намерениями»

прокомментировал свой переход в «Авангард» из «Амура».

– Предложение «Авангарда» долго рассматривали?

– Совсем нет. Позвонил агент, рассказал, что клуб предлагает контракт. Я согласился, не раздумывая, ведь «Авангард» – серьезная команда с серьезными намерениями.

– По сути, «Авангард» станет первым топ-клубом в вашей кэхаэловской карьере. Готовы к новым вызовам?

– Я понимаю, что это совсем другая команда с совсем другими, большими амбициями. Я готов ко всему! Уже не молодой парень, так что знаю, в чем надо добавить, где надо помочь. Будем готовиться и все преодолеем.

– Менять команду не всегда просто. Обычно в такой ситуации помогают знакомые. С кем-нибудь из «Авангарда» пересекались раньше?

– С Пашкой Дедуновым поиграли в «Амуре» пару годиков вместе, он хабаровский. хоть и расстался с «Авангардом», но с ним я тоже знаком – зацепил его в «Оцеларжи», когда провел сезон в Чехии, – сказал нападающий.

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