Александр Кожевников: «Для популярности «Авангарда» в последние сезоны я сделал больше, чем любая пресс-служба»

Александр Кожевников считает, что он многое сделал для популярности «Авангарда».

– Пресса хвалит менеджмент «Авангарда» и говорит, что вот-вот состоятся громкие подписания – в том числе легионеров.

– Все эти разговоры в СМИ делил бы на одиннадцать. Год назад «Авангарду» навязывали игроков одни агенты, теперь – другие. Каждый хвалит свой «товар», к этому нужно относиться спокойно, это бизнес.

– Почему делите не на десять, как принято, а на одиннадцать?

– Знаете, недавно узнал, что по итогам сезона состоялось вручение премий – и «Авангард» получил там одиннадцать номинаций. Не во всех я разбираюсь, но чуть ли не треть премий была отдана клубу за то, что хоккейному Омску, поверьте, абсолютно фиолетово. А именно за матчи в Дубае и на Красной площади.

Не раз говорил о том, что вбуханные в ОАЭ деньги намного нужнее России и в частности Омску, именно этот город в преддверии возвращения «ястребов» ждал такой матч. Кто знает, если бы «Авангард» с «Ак Барсом» провели свою встречу не в Дубае, а в Сибири, то могли бы выступить в плей-офф намного сильнее. Мало того, что та непонятная игра влетела нашей газовой монополии в копеечку, так еще она пошла во вред спортивной форме обеих команд.

В общем не знаю, кто проводил эту итоговую премию, но вызвала она только улыбку. Наверное, все прошло в стиле «кукушка хвалит петуха». Честно скажу, для популярности «Авангарда» в последние сезоны сделал больше, чем любая пресс-служба, поэтому попрошу у устроителей за свои интервью двенадцатую номинацию (смеется), – сказал двукратный олимпийский чемпион.

КХЛ назвала пресс-службу, сайт, мобильное приложение и видеопроекты «Авангарда» лучшими в лиге