Маккиннон о «Колорадо» и проходе 2-го раунда: «У нас были темные времена, приятно преодолеть этот барьер. «Сент-Луис» мы переиграли»

доволен, что взял барьер второго раунда плей-офф.

В прошлые три сезона команда неизменно вылетала из Кубка Стэнли на этой стадии. В этом году «Эвс» прошли (4-2, 3:2 в шестом матче) и вышли в финал конференции впервые с 2002 года.

«Это очень много значит. Мы должны наслаждаться этим путешествием. Скоро останется только четыре команды. Разумеется, работа еще не закончена, но для нас это большое достижение.

У нашей команды были темные времена. Конечно, приятно преодолеть этот барьер. Мы чувствуем, что переиграли их в этой серии. Да, у нас были сложные моменты в концовках, но даже сегодня мы провели отличные 60 минут.

Кюмпер делал ключевые сэйвы, Мэнсон в нужный момент сделал классный блок, Комфер и Хелм забили важные голы.

Я думаю, что мы переигрывали их на протяжении большей части серии. И этот гол в самом конце был заслуженным», – заявил нападающий.

Ух, «Колорадо» взял решающий матч голами нижних звеньев (и с победным за 6 секунд до конца). Нас ждет битва Макдэвида и Маккиннона!