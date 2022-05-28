Маккиннон о «Колорадо» и проходе 2-го раунда: «У нас были темные времена, приятно преодолеть этот барьер. «Сент-Луис» мы переиграли»

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Нэтан Маккиннон доволен, что «Колорадо» взял барьер второго раунда плей-офф. 

В прошлые три сезона команда неизменно вылетала из Кубка Стэнли на этой стадии. В этом году «Эвс» прошли «Сент-Луис» (4-2, 3:2 в шестом матче) и вышли в финал конференции впервые с 2002 года. 

«Это очень много значит. Мы должны наслаждаться этим путешествием. Скоро останется только четыре команды. Разумеется, работа еще не закончена, но для нас это большое достижение. 

У нашей команды были темные времена. Конечно, приятно преодолеть этот барьер. Мы чувствуем, что переиграли их в этой серии. Да, у нас были сложные моменты в концовках, но даже сегодня мы провели отличные 60 минут.

Кюмпер делал ключевые сэйвы, Мэнсон в нужный момент сделал классный блок, Комфер и Хелм забили важные голы.

Я думаю, что мы переигрывали их на протяжении большей части серии. И этот гол в самом конце был заслуженным», – заявил нападающий. 

Ух, «Колорадо» взял решающий матч голами нижних звеньев (и с победным за 6 секунд до конца). Нас ждет битва Макдэвида и Маккиннона!

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