Директор «Металлурга»: «Пытаемся прививать нашим командам советский хоккей»

заявил, что командам системы «Металлурга» пытаются прививать советский хоккей.

– Вас устраивает игра молодежной команды «Металлурга» в прошедшем сезоне?

– Да, устраивает. Ребята хорошо провели сезон.

– Это соответствует той концепции, которую привили главной команде?

– Я пришел в клуб в прошлом году и сразу сказал, что мы будем прививать более игровую концепцию, чем была раньше.

Это касалось и молодежки, которая ранее играла чуть по другой схеме. Пытаемся и школу переучивать, прививать нашим командам советский хоккей. Концепцию будем продолжать, – сказал спортивный директор .