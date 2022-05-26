Директор «Металлурга»: «Пытаемся прививать нашим командам советский хоккей»

Сергей Гомоляко заявил, что командам системы «Металлурга» пытаются прививать советский хоккей.
– Вас устраивает игра молодежной команды «Металлурга» «Стальных лисов» в прошедшем сезоне?
– Да, устраивает. Ребята хорошо провели сезон.
– Это соответствует той концепции, которую привили главной команде?
– Я пришел в клуб в прошлом году и сразу сказал, что мы будем прививать более игровую концепцию, чем была раньше.
Это касалось и молодежки, которая ранее играла чуть по другой схеме. Пытаемся и школу переучивать, прививать нашим командам советский хоккей. Концепцию будем продолжать, – сказал спортивный директор «Металлурга».