Тренер «Сент-Луиса» о 3:6 с «Колорадо»: «Мы уступали при игре 5 на 5. Не знаю, почему. Они нас обгоняли и выигрывали борьбу»

Тренер высказался о 3:6 от в четвертом матче серии.

«Эвеланш» повели в серии второго раунда Кубка Стэнли со счетом 3-1.

«Большую часть матча мы уступали при игре 5 на 5. Все просто. Я не знаю, почему. Они нас обгоняли, первыми добирались до каждой свободной шайбы, выигрывали единоборства. Мы очень часто проигрывали борьбу за шайбу.

Третий гол Кадри? Такого не должно было случиться в том моменте. Это нас обескуражило.

Потом у нас было большинство, мы создали несколько моментов и могли сделать счет 4:5. Но опять же, при игре 5 на 5 они сегодня были намного лучше нас», – сказал .