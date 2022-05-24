Тренер «Сент-Луиса» о 3:6 с «Колорадо»: «Мы уступали при игре 5 на 5. Не знаю, почему. Они нас обгоняли и выигрывали борьбу»

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Тренер «Сент-Луиса» высказался о 3:6 от «Колорадо» в четвертом матче серии. 

«Эвеланш» повели в серии второго раунда Кубка Стэнли со счетом 3-1. 

«Большую часть матча мы уступали при игре 5 на 5. Все просто. Я не знаю, почему. Они нас обгоняли, первыми добирались до каждой свободной шайбы, выигрывали единоборства. Мы очень часто проигрывали борьбу за шайбу. 

Третий гол Кадри? Такого не должно было случиться в том моменте. Это нас обескуражило.

Потом у нас было большинство, мы создали несколько моментов и могли сделать счет 4:5. Но опять же, при игре 5 на 5 они сегодня были намного лучше нас», – сказал Крэйг Беруби

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