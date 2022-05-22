Защитник «Коламбуса» Кукан может вернуться в «Цюрих»

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Защитник «Коламбуса» Дин Кукан может вернуться в «Цюрих».

Об этом сообщает журналист Watson Клаус Цаугг. 

28-летний швейцарец провел последние 7 сезонов в НХЛ, где играл за «Коламбус».

В 153 матчах за «Блю Джекетс» в его активе 30 (5+25) очков при полезности «+3». В 19 матчах в Кубке Стэнли добавил еще 2 (1+1) балла. 

Сейчас Кукан выступает за сборную Швейцарии на ЧМ по хоккею 2022. У него 2 (1+1) очка в 5 матчах. 

Ранее он играл за юниорские и молодежные команды «Лайонс», а в сезоне-2010/11 провел 2 матча за основу. 

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