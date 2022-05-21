Зак Хайман: «Макдэвид – лучший игрок в мире. Он хочет побеждать больше, чем кто-либо»

считает лучшим хоккеистом в мире.

Нападающий набрал 20 (6+14) очков в 9 играх плей-офф-2022.

«Он лучший игрок в мире, и он старается изо всех сил.

Когда ты лучший, легко чувствовать себя комфортно, потому что ребята равняются на тебя, но трудно продолжать стараться и бросать себе вызов.

А это парень, который хочет побеждать больше, чем кто-либо», – сказал нападающий «Эдмонтона».

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