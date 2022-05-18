Тренер «Флориды» об 1:4 от «Тампы»: «Доволен нашей игрой, все решили мелочи. Они в этом хороши, а мы все еще учимся»

Теги Тампа-Бэй Флорида Кубок Стэнли Эндрю Брюнетт НХЛ Хоккей

Тренер «Флориды» считает, что исход 1-го матча серии с «Тампой» решили мелочи. 

«Лайтнинг» обыграли «Пантерс» (4:1) в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1-0). 

«Я доволен нашей игрой. Все решили мелочи. Они хороши в этом, поэтому и выиграли пару Кубков.

Где-то удачное вбрасывание, где-то попытка создать гол из ничего в меньшинстве. Игра спецбригад. 

Они преуспевают в этих мелочах, а мы все еще учимся. К сожалению, сегодня вечером нам снова пришлось учиться. В следующей игре мы будем лучше», – сказал Эндрю Брюнетт

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