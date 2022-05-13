«Лулео» Умарка проиграл «Фэрьестаду» в финале чемпионата Швеции (3-4). Линус – 2-й бомбардир плей-офф

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«Лулео» Линуса Умарка проиграл «Фэрьестаду» в финале чемпионата Швеции (3-4).

Клуб из Карлстада, имевший в плей-офф 6-й посев, выиграл два заключительных матча финальной серии – 3:1 и 3:0. Это первый титул для команды с 2011 года.

Лучшим бомбардиром плей-офф и его самым ценным игроком стал нападающий «Фэрьестада» Пер Аслунд – 18 (5+13) очков в 18 матчах. 

Экс-форвард «Салавата» Умарк занял 2-е место, набрав 17 (4+13) баллов в 16 играх. 

Отметим, что основным вратарем «Фэрьестада» является Доминик Фурх, известный по выступлениям в КХЛ за «Авангард», «Северсталь» и минское «Динамо».

Также чемпионом стал экс-защитник «Торпедо» Теодор Леннстрем, набравший 14 (4+10) очков в 18 играх плей-офф. 

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