Расписание матчей ЧМХ-2022 сегодня, 13 мая

В день открытия Чемпионата мира по хоккею нередко случаются сенсации. Как по заказу, сегодня встречаются фавориты с претендентами. Будем ждать интересных поединков.
- Группа В. Нокиа-Арена, Тампере. США — Латвия, начало матча в 16:20, трансляция — «Матч ТВ»
- Группа А. Ледовый дворец, Хельсинки. Франция — Словакия, начало матча в 16:20, трансляция — «Матч! Страна»
- Группа А. Ледовый дворец, Хельсинки. Германия — Канада, начало матча в 20:20, трансляция — «Матч ТВ»
- Группа В. Нокиа-Арена, Тампере. Финляндия — Норвегия, начало матча в 20:20, трансляция — «Матч! Страна»
Примечание: время начала матчей — московское.
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