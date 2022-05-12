Расписание матчей ЧМХ-2022 сегодня, 13 мая

В день открытия Чемпионата мира по хоккею нередко случаются сенсации. Как по заказу, сегодня встречаются фавориты с претендентами. Будем ждать интересных поединков.

Группа В. Нокиа-Арена, Тампере. США — Латвия, начало матча в 16:20, трансляция — «Матч ТВ»

Группа А. Ледовый дворец, Хельсинки. Франция — Словакия, начало матча в 16:20, трансляция — «Матч! Страна»

Группа А. Ледовый дворец, Хельсинки. Германия — Канада, начало матча в 20:20, трансляция — «Матч ТВ»

Группа В. Нокиа-Арена, Тампере. Финляндия — Норвегия, начало матча в 20:20, трансляция — «Матч! Страна»

Примечание: время начала матчей — московское.

Где смотреть ЧМ по хоккею 2022 – кто покажет прямые трансляции