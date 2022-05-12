Расписание матчей ЧМХ-2022 сегодня, 13 мая

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В день открытия Чемпионата мира по хоккею нередко случаются сенсации. Как по заказу, сегодня встречаются фавориты с претендентами. Будем ждать интересных поединков.

  • Группа В. Нокиа-Арена, Тампере. СШАЛатвия, начало матча в 16:20, трансляция — «Матч ТВ»
  • Группа А. Ледовый дворец, Хельсинки. ФранцияСловакия, начало матча в 16:20, трансляция — «Матч! Страна»
  • Группа А. Ледовый дворец, Хельсинки. ГерманияКанада, начало матча в 20:20, трансляция — «Матч ТВ»
  • Группа В. Нокиа-Арена, Тампере. ФинляндияНорвегия, начало матча в 20:20, трансляция — «Матч! Страна»

Примечание: время начала матчей — московское.

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