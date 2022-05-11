Тарасенко набрал 56 очков в плей-офф и вышел на 4-е место в истории «Сент-Луиса». До 3-го – 2 балла

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Владимир Тарасенко набрал 56 очков в плей-офф и вышел на 4-е место в истории «Сент-Луиса».

Россиянин сделал хет-трик в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Миннесоты» (5:2, 3-2). 

За карьеру у него стало 56 (39+17) очков в 83 играх в плей-офф за «блюзменов». Нападающий опередил Дага Гилмора (55 очков в 49 играх) и Джейдена Шварца (54 в 88). 

Выше идут Бретт Халл (117 в 102), Берни Федерко (101 в 91) и Эл Макиннис (58 в 82). 

По голам Тарасенко (39) ранее вышел на второе место в истории клуба после Халла (67), опередив Федерко (35). 

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