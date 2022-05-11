Тарасенко набрал 56 очков в плей-офф и вышел на 4-е место в истории «Сент-Луиса». До 3-го – 2 балла

набрал 56 очков в плей-офф и вышел на 4-е место в истории .

Россиянин сделал хет-трик в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Миннесоты» (5:2, 3-2).

За карьеру у него стало 56 (39+17) очков в 83 играх в плей-офф за «блюзменов». Нападающий опередил (55 очков в 49 играх) и (54 в 88).

Выше идут Бретт Халл (117 в 102), Берни Федерко (101 в 91) и (58 в 82).

По голам Тарасенко (39) ранее вышел на второе место в истории клуба после Халла (67), опередив Федерко (35).