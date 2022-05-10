«Калгари» нанес 54 броска по воротам «Далласа» в 4-м матче серии – рекорд клуба в плей-офф для игр без овертаймов. Эттинджер сделал 50 сэйвов

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«Калгари» нанес 54 броска по воротам «Далласа» в 4-м матче серии.

«Флэймс» выиграли у «Старс» (4:1) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2-2). 

Это новый клубный рекорд по количеству бросков в одном матче плей-офф без овертаймов. С учетом матчей с овертаймами этот результат – 3-й в истории

Вратарь «Далласа» Джейк Эттинджер парировал 50 бросков из 53 (последняя шайба была заброшена в пустые ворота).

Он стал 5-м вратарем в истории франшизы (с учетом достижений «Миннесоты Норт Старс»), сделавшим 50+ сэйвов в матче плей-офф.

Рекорд принадлежит Марти Турко (61 сэйв после 62 бросков в матче плей-офф-2008 против «Сан-Хосе» – 2:1 4ОТ). 

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