Джохансен о 4-м матче с «Колорадо»: «Надеюсь, это не последняя игра Форсберга за «Нэшвилл»

Райан Джохансен поделился мнением о Филипе Форсберге.
Срок соглашения Форсберга с «Нэшвиллом» рассчитан до конца сезона-2021/22. Он может стать неограниченно свободным агентом.
«Нэшвилл» уступает «Колорадо» в серии плей-офф со счетом 0-3. Четвертая игра пройдет 10 мая.
«Каждый маленький ребенок в Нэшвилле, вероятно, бегает по улице с клюшкой, когда забивает гол, называя себя Форсбергом.
Он просто потрясающий снайпер. Его бросок… он очень элитный. В этом году я особенно горжусь им и тем, насколько он стабилен.
Я много играл с ним в качестве партнера по звену и много наблюдал за ним.
Как товарищу по команде, приятно видеть, как он сделал шаг вперед в этом году, и знать, что впереди еще больше.
Он забил больше 40 голов – это невероятно, и это трудно сделать, не так много парней могут сделать это.
Было здорово наблюдать за этим. Надеюсь, это не последняя его игра [в составе «Нэшвилла»]», – сказал сказал нападающий «Нэшвилла».