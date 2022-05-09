Джохансен о 4-м матче с «Колорадо»: «Надеюсь, это не последняя игра Форсберга за «Нэшвилл»

поделился мнением о .

Срок соглашения Форсберга с «Нэшвиллом» рассчитан до конца сезона-2021/22. Он может стать неограниченно свободным агентом.

«Нэшвилл» уступает «Колорадо» в серии плей-офф со счетом 0-3. Четвертая игра пройдет 10 мая.

«Каждый маленький ребенок в Нэшвилле, вероятно, бегает по улице с клюшкой, когда забивает гол, называя себя Форсбергом.

Он просто потрясающий снайпер. Его бросок… он очень элитный. В этом году я особенно горжусь им и тем, насколько он стабилен.

Я много играл с ним в качестве партнера по звену и много наблюдал за ним.

Как товарищу по команде, приятно видеть, как он сделал шаг вперед в этом году, и знать, что впереди еще больше.

Он забил больше 40 голов – это невероятно, и это трудно сделать, не так много парней могут сделать это.

Было здорово наблюдать за этим. Надеюсь, это не последняя его игра [в составе «Нэшвилла»]», – сказал сказал нападающий .