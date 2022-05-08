Венгрия и Словения подали совместную заявку на проведение ЧМ-2023. Турнир должен был пройти в России

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Венгрия и Словения подали совместную заявку на проведение ЧМ-2023.

Турнир должен был состояться в мае 2023 года в Санкт-Петербурге. 26 апреля ИИХФ лишила Россию права на проведение ЧМ-2023.

Заявка Венгрии и Словении была представлена под девизом «Чрезвычайные обстоятельства требуют чрезвычайных решений».

Предполагается, что матчи будут проходить на новой арене MVM Dome в Будапеште и Arena Stozice в Любляне.

Вместимость MVM Dome – 19 182 зрителя, Arena Stozice – 10 500.

Напомним, по итогам чемпионата мира в дивизионе 1А сборные Венгрии и Словении поднялись в элитный дивизион. Они сыграют на ЧМ-2023.

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