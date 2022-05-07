НХЛ начнет объявлять имена номинантов на индивидуальные призы 9 мая. 

начнет объявлять имена номинантов на индивидуальные призы 9 мая.

Для каждой награды будут названы имена трех игроков, набравших наибольшее количество голосов выборщиков (в большинстве случаев это члены Ассоциации хоккейных журналистов).

Предварительное расписание на данный момент выглядит так:

9 мая, понедельник – «Норрис Трофи» (приз лучшему защитнику).

10 мая, вторник – «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю, выборщики – генеральные менеджеры клубов).

11 мая, среда – «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку).

12 мая, четверг – «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку для своей команды).

13 мая, пятница – «Тед Линдсей Эворд» (приз самому выдающемуся игроку регулярного чемпионата, выборщики – игроки НХЛ).

16 мая, понедельник – «Билл Мастертон Трофи» (приз за верность хоккею). Ранее каждый клуб номинировал своего кандидата.

17 мая, вторник – «Фрэнк Селки Трофи» (приз лучшему форварду оборонительного плана).

18 мая, среда – «Леди Бинг Трофи» (приз за джентльменское поведение на льду).

19 мая, четверг – «Джек Адамс Эворд» (приз лучшему тренеру)

20 мая, пятница – «Кинг Клэнси Трофи» (приз игроку, являющемуся примером для партнеров и принимающему активное участие в общественной жизни). Ранее каждый клуб номинировал своего кандидата.

Голосование за приз Джима Грегори (лучшему генеральному менеджеру) будет проведено после завершения второго раунда Кубка Стэнли.

Что касается приза Марка Мессье за лидерские качества, то в этом сезоне будет назван только победитель.

Обладатели наград (то есть, победители уже состоявшихся голосований) будут объявлены во время финалов конференций и финала Кубка Стэнли. Точные даты будут названы позже.

При этом уже известны обладатели трех призов, которые вручаются исходя из статистики.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид в 4-й раз в карьере выиграл приз лучшему бомбардиру («Арт Росс Трофи», 123 очка в 80 играх).

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс во 2-й раз подряд выиграл приз лучшему снайперу («Морис Ришар Трофи», 60 шайб в 73 матчах).

Вратари «Каролины» Фредерик Андерсен и Антти Раанта разделили приз «Дженнингс Трофи», который вручается голкиперам самой мало пропускающей команды в регулярном чемпионате.