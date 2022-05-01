Хартли поздравил Рябыкина с назначением главным тренером «Авангарда»: «Отличное решение, очень рад за тебя и желаю удачи»

поздравил Дмитрия Рябыкина с назначением главным тренером «Авангарда».

«Поздравляю Дмитрия Рябыкина с назначением на пост главного тренера «Авангарда»!

Для меня ты был легендарным защитником, ты был моим невероятным партнером и тренером-ассистентом. А сейчас ты выбран главным тренером. Это отличное решение, я очень рад за тебя и желаю удачи.

Спасибо большое за все, что ты сделал для меня. Спасибо болельщикам «Авангарда» и хорошего дня!» – сообщил бывший главный тренер омского клуба.

Рябыкин возглавил «Авангард». Контракт подписан на год и может быть продлен при достижении цели