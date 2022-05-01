Генмендежер «Авангарда»: «Выбор тренеров на рынке был не так велик, дать шанс Рябыкину логично и правильно. Верим, что система будет работать и дальше»

Теги Авангард Дмитрий Рябыкин Алексей Волков КХЛ Хоккей

Генменеджер «Авангарда» высказался о назначении Дмитрия Рябыкина главным тренером.

«Выбор из главных тренеров на рынке был не так велик. Проработав несколько вариантов, мы пришли к выводу, что кандидатура Дмитрия Рябыкина является на данный момент оптимальной.

Дать шанс тренеру, который уже на протяжении многих лет работает в штабе, давно стал своим для омских болельщиков, логично и правильно. За последние 4 сезона клуб обрел четкий вектор развития, мы верим, что наша система будет работать и дальше.

Рассчитываем, что тренерский штаб в большинстве своем продолжит работу, у многих специалистов действующие контракты.

Контракт Дмитрия Рябыкина заключен сроком на один год и может быть продлен в случае достижения цели на сезон», – сказал Алексей Волков

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