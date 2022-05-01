Блэшилл о «Детройте»: «Мы оставались в гонке за плей-офф дольше, чем в предыдущие пару сезонов»

подвел итоги выступления в прошедшем чемпионате .

«Ред Уингс» объявили, что не будут продлевать контракт с главным тренером из-за очередного невыхода в Кубок Стэнли.

«Клуб движется в верном направлении, в этом нет сомнений. Думаю, из этого сезона можно извлечь позитив. Наша команда не раз реально жертвовала собой самым колоссальным образом.

В этом сезоне временами мы показывали свой лучший хоккей, играли не хуже других и побеждали сильных соперников. Мы оставались в гонке за плей-офф дольше, чем в предыдущие пару сезонов», – сказал Блэшилл.