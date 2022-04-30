Алексей Морозов: «КХЛ выравнивается, потолок зарплат работает. Еще немного – и 8-е место будет выбивать 1-е»

высказался о конкуренции в КХЛ.

– Второй год в КХЛ действует потолок зарплат.

– Все живут по его правилам уже два года. Мы выносили на совет директоров изменения по полу зарплат на следующий сезон, потолок было принято оставить на прежнем уровне.

Впервые в истории в каждом раунде плей-офф были семиматчевые серии. Это говорит о том, что у нас лига выравнивается.

Потолок и пол начали работать. Еще немного времени – и будут истории, в которой восьмое место выбивает первое.

– Героический камбэк войдет в золотой фонд КХЛ?

– Конечно! Такое уже было в истории лиги, но здесь, на пятом матче, когда все болельщики ждали победы за шесть минут до сирены, да и в овертайме были шансы… Это создало дополнительную интригу и красоту хоккея.

Никто не знал, что так все сложится, что ЦСКА сможет отыграться с 1-3. Очень приятно, что у нас такой финал.

Сезон был тяжелый, вмешалась пандемия в планы. Плей-офф сначала сокращали, потом приняли правильное решение раздвинуть, но сыграть полноценный, чтобы у игроков была пауза в один день.

Сейчас, после плей-офф можно сказать, что мы поступили правильно, плей-офф удался, очень интересный плей-офф для болельщиков, было много рекордов.

«Магнитка» с «Авангардом» сыграли самую результативную серию в истории, «Металлург» побил рекорд «Трактора» по голам за плей-офф.

– Когда вы играли, в КХЛ было много ветеранов. Кто сейчас лицо лиги?

– Лига с каждым годом становится все моложе и моложе. У нас все больше молодых, которые выстреливают.

Те же , , , . Можно долго перечислять имена тех, кто здорово себя проявляет в командах.

Но в плей-офф должен быть опыт, и ветераны за счет него показывают такую игру, выделяются и заслуживают только высоких оценок, – сказал президент .

Победа Сергея Федорова в Кубке Гагарина доказывает: в КХЛ просто нулевая конкуренция. Есть деньги – будет кубок