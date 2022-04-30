«Амур» ищет нового тренера. Кравец не будет руководить командой в следующем сезоне

ищет нового тренера, не будет руководить командой.

«Было принято решение не заключать новый контракт с Михаилом Кравецом и его тренерским штабом. Я знаю, что многие болельщики высоко оценивают работу Михаила Григорьевича в этом сезоне, но отмечу, что мы делаем выводы на основе большого объема аналитических данных.

Команда под руководством нынешнего тренерского штаба прошла через клубы Западной конференции, включая грандов, но дрогнула в самый ответственный момент и не вышла в плей-офф. За это отвечают не только тренеры, но и генеральный менеджер, и я лично.

Принятое решение – это не поиск крайностей, а мера, направленная на укрепление команды. Мы считаем, что замена тренерского штаба в этих условиях является логичным и разумным шагом.

Мы искренне благодарим Михаила Григорьевича и его помощников и желаем им удачи. Что касается нового главного тренера, мы объявим его имя позже, работа ведется», – сообщил генеральный директор хабаровчан Роман Крамарь.

Кравец возглавил «Амур» в сентябре, заменив Владимира Воробьева на фоне серии поражений. По проценту очков «Амур» занял 10-е место на Востоке и не вышел в плей-офф.