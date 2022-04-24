Владимир Крикунов: «Судя по всему, игроки ЦСКА все силы отдали в 7-матчевом триллере со СКА»

Владимир Крикунов поделился мыслями о серии между и (1-3).

В четвертом матче клуб из Москвы проиграл со счетом 0:1.

«Финал Кубка Гагарина-2022 интересный, и, честно говоря, я никак не ожидал, что оба матча в Москве будут за «Магниткой». Но, судя по всему, игроки ЦСКА все свои силы отдали в семиматчевом триллере со СКА. А вот «Магнитка», наоборот, имела возможность восстановиться после своего полуфинала.

А вообще, играют команды здорово, и я хочу сказать, независимо от того, как финал завершится, для хороший дебютный сезон», – сказал бывший главный тренер сборной России.

Возможно, главный эпизод финала Кубка Гагарина-2022: игроки «Магнитки» не могли смениться больше 5 минут, но не пропустили!