Бучневич набрал 1+1 с «Сан-Хосе», продлив серию игр с очками до 12. У него 73 балла в 69 матчах

набрал 1+1 с , продлив серию игр с очками до 12.

Форвард помог своей команде одержать победу в матче регулярного чемпионата с «Шаркс» (3:1).

Его результативная серия из 12 матчей – лучший результат для игроков «блюзменов», проводящих первый сезон в команде (считая как новичков, так и не новичков).

Рекордом клуба владеет Бретт Халл (серия из 25 матчей в сезоне-1991/92). В этом матче свою серию также продлил форвард Роберт Томас (15), она входит в топ-6 в истории клуба.

Всего у Бучневича 73 (29+44) очка в 69 играх сезона.

Сегодня Павел (18:14, 4:27 – в большинстве, 0:41 – в меньшинстве, «0») нанес 2 броска в створ и допустил 1 потерю.