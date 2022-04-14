Алексей Дементьев: «Отсутствие легионеров пойдет на пользу, поможет развитию нашего хоккея»

Алексей Дементьев считает, что отсутствие легионеров поможет развитию хоккея в России.

Агент прокомментировал ситуацию на рынке игроков КХЛ.

– На рынке присутствует неопределенность с тем, какая ситуация будет с иностранными хоккеистами в следующем сезоне. Даже если клубы подпишут легионеров, нет стопроцентной гарантии того, что они доиграют сезон.

Такая ситуация стимулирует менеджеров и скаутов искать новых игроков, давать шанс молодым. Конечно, есть интерес к возрастным и опытным хоккеистам, которые могут создать разницу в пользу своей команды, он возрастает.

– Как вы думаете, КХЛ сможет справиться без легионеров?

– Я считаю, что отсутствие легионеров пойдет на пользу и поможет развитию нашего хоккея. Так как командам надо будет искать ресурсы внутри страны и своих школ, пытаться находить таланты и давать им дорогу, – сказал Дементьев.