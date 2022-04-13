Дмитрий Федоров: «Слова «андердог» и «лайк» вошли в обиход. В русском языке трудно найти столь же короткий аналог»

Дмитрий Федоров рассказал об англицизмах, вошедших в обиход русского языка.

– Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся весь плей-офф говорил, что уфимская команда – «андердог». Это слово у вас употребляют?

– Тот, кто смотрит «КХЛ ТВ», наверняка слышал слово «андердог» от комментаторов. Слово вошло в обиход. Так же, как и слово фаворит.

В русском языке трудно найти столь же короткий аналог для данного явления в спорте. Слово «лайк» тоже прочно вошло в язык. Нелепо его вытравлять из своей речи.

– Недавно вы выступили с инициативой снова писать кириллицей фамилии на свитерах игроков КХЛ. В лиге ее поддержали?

– Это была моя личная идея. Не как руководителя «КХЛ ТВ», а как человека, который сорок лет смотрит хоккей.

Я не знаю, какая реакция у сотрудников лиги на мою заметку. Не обсуждал с ними.

Были отклики и «за», и «против» от читателей. Если судить по количеству лайков и дизлайков под статьей, то болельщики одобряют мою инициативу, – сказал руководитель «КХЛ ТВ» и комментатор «Матч ТВ».

Дмитрий Федоров об англицизмах: «На «КХЛ ТВ» нет запретов, есть договоренности. Нацию можно назвать деградирующей, если она презирает свой язык, выбирая иностранные слова ради моды»