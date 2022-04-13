1-й номер драфта НХЛ-2021 Пауэр набрал «+2» в дебютном матче в лиге. У него хит, блок и перехват за 19:50 против «Торонто»

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1-й номер драфта НХЛ-2021 Оуэн Пауэр набрал «+2» в дебютном матче в лиге.

19-летний защитник сыграл за «Баффало» в матче регулярного чемпионата против «Торонто» (5:2).

Канадец провел на льду 19 минут 50 секунд (1:29 – в меньшинстве, полезность «+2»). В его активе 1 силовой прием, 1 блок и 1 перехват. 

Ранее в этом сезоне игрок выступал в NCAA. В 33 матчах за университет Мичигана Пауэр набрал 32 (3+29) очка при полезности «+27».

Также выступил на Олимпиаде-2022 в Пекине за сборную Канады – 5 игр, 1 (0+1) очко, «+2». В 2 матчах отмененного из-за ковида МЧМ-2022 набрал 5 (3+2) баллов. 

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