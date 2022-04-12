1-й номер драфта-2021 Пауэр о дебюте в НХЛ: «Буду адаптироваться на лету. Не думаю, что мне нужно будет менять подход к игре»

1-й номер драфта НХЛ-2021 Оуэн Пауэр высказался о предстоящем дебюте в лиге.

Защитник проведет свой первый матч в НХЛ во вторник. «Сэйбрс» сыграют с на выезде.

Пауэр – уроженец Миссиссоги, этот город входит в состав агломерации Торонто.

«Я думаю, что это нечто необыкновенное. Для любого игрока дебют в НХЛ – особенный момент. Для меня он будет еще лучше за счет возможности сыграть в родном городе, в присутствии всей семьи.

Думаю, что просто выйду на лед и буду играть в свою игру. Понимаю, что кое-что придется скорректировать, но не думаю, что мне нужно будет менять свой подход к игре. Думаю, что буду адаптироваться на лету. Буду играть и получать удовольствие», – сказал Пауэр.

В этом сезоне в 33 матчах в NCAA за университет Мичигана 19-летний игрок набрал 32 (3+29) очка при полезности «+27».

Также выступил на Олимпиаде-2022 в Пекине за сборную Канады – 5 игр, 1 (0+1) очко, «+2». В 2 матчах отмененного из-за ковида МЧМ-2022 набрал 5 (3+2) баллов.