Агент Квартальнова о его уходе из «Ак Барса»: «Никто не собирается посыпать голову пеплом. Он готов к дальнейшей плодотворной работе»

Агент Квартальнова заявил, что специалист готов к работе после ухода из «Ак Барса».

«Отставка тренера – это часть тренерской работы. Контракт с Дмитрием Вячеславовичем не продлен.

Никто не собирается посыпать голову пеплом, Квартальнов готов к дальнейшей плодотворной работе. Мы готовы к предложениям и к рассмотрению различных вариантов.

Анализировать ситуацию по сезону – это не моя прерогатива, а руководства , – сказал .

возглавлял «Ак Барс» с 2019 года. В этом сезоне казанцы вылетели из Кубка Гагарина в первом раунде, уступив «Авангарду» (2-4).