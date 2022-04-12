Агент Квартальнова о его уходе из «Ак Барса»: «Никто не собирается посыпать голову пеплом. Он готов к дальнейшей плодотворной работе»

Теги Ак Барс Дмитрий Квартальнов КХЛ Юрий Николаев Чемпионат.com Хоккей

Агент Квартальнова заявил, что специалист готов к работе после ухода из «Ак Барса». 

«Отставка тренера – это часть тренерской работы. Контракт с Дмитрием Вячеславовичем не продлен.

Никто не собирается посыпать голову пеплом, Квартальнов готов к дальнейшей плодотворной работе. Мы готовы к предложениям и к рассмотрению различных вариантов.

Анализировать ситуацию по сезону – это не моя прерогатива, а руководства «Ак Барса», – сказал Юрий Николаев.

Дмитрий Квартальнов возглавлял «Ак Барс» с 2019 года. В этом сезоне казанцы вылетели из Кубка Гагарина в первом раунде, уступив «Авангарду» (2-4). 

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