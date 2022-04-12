Агент Квартальнова о его уходе из «Ак Барса»: «Никто не собирается посыпать голову пеплом. Он готов к дальнейшей плодотворной работе»

Агент Квартальнова заявил, что специалист готов к работе после ухода из «Ак Барса».
«Отставка тренера – это часть тренерской работы. Контракт с Дмитрием Вячеславовичем не продлен.
Никто не собирается посыпать голову пеплом, Квартальнов готов к дальнейшей плодотворной работе. Мы готовы к предложениям и к рассмотрению различных вариантов.
Анализировать ситуацию по сезону – это не моя прерогатива, а руководства «Ак Барса», – сказал Юрий Николаев.
Дмитрий Квартальнов возглавлял «Ак Барс» с 2019 года. В этом сезоне казанцы вылетели из Кубка Гагарина в первом раунде, уступив «Авангарду» (2-4).