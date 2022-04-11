Плющев об отставке Квартальнова: «Это было ожидаемо. За три сезона можно было создать нечто такое, что бы всех восхитило»

Владимир Плющев прокомментировал уход Дмитрия Квартальнова из «Ак Барса».
«Я думаю, что это было ожидаемо. Квартальнов отработал три сезона, за это время можно было создать нечто такое, что бы всех восхитило.
Он не справился с той задачей, которая была поставлена перед стартом чемпионата. «Ак Барс» нервозно провел сезон, да и прошлый не принес позитива. Так что решение логично.
Интересно, кого найдут на место Квартальнова, это непростая команда. В Казани любят хороший, мощный и техничный хоккей, с атакующим креном и с хорошей организацией игры в обороне. Иногда решения бывают непредсказуемы», – сказал заслуженный тренер России.