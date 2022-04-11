Плющев об отставке Квартальнова: «Это было ожидаемо. За три сезона можно было создать нечто такое, что бы всех восхитило»

прокомментировал уход из .

«Я думаю, что это было ожидаемо. Квартальнов отработал три сезона, за это время можно было создать нечто такое, что бы всех восхитило.

Он не справился с той задачей, которая была поставлена перед стартом чемпионата. «Ак Барс» нервозно провел сезон, да и прошлый не принес позитива. Так что решение логично.

Интересно, кого найдут на место Квартальнова, это непростая команда. В Казани любят хороший, мощный и техничный хоккей, с атакующим креном и с хорошей организацией игры в обороне. Иногда решения бывают непредсказуемы», – сказал заслуженный тренер России.