Федоров о стиле Комарова: «Приемлемый и спортивный способ вывести соперника из себя. Это часто применяется в Северной Америке»

не считает поведение неприемлемым.

Главный тренер ответил на вопрос о действиях финна после поражения от СКА (2:3, 2-2 в серии) в четвертом матче финала Западной конференции Кубка Гагарина.

«Поведение Комарова? На персоналиях сложно – да и незачем – останавливаться. Не сказал бы, что хочу быть частью немужской игры. Но это определенно приемлемый и спортивный способ вывести соперника из себя.

В Северной Америке это часто применяется, в каждой команде есть такие люди. Нет смысла это комментировать. Есть профессионалы, которые за это отвечают», – сказал Федоров.