Федоров о стиле Комарова: «Приемлемый и спортивный способ вывести соперника из себя. Это часто применяется в Северной Америке»

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Сергей Федоров не считает поведение Лео Комарова неприемлемым. 

Главный тренер ЦСКА ответил на вопрос о действиях финна после поражения от СКА (2:3, 2-2 в серии) в четвертом матче финала Западной конференции Кубка Гагарина. 

«Поведение Комарова? На персоналиях сложно – да и незачем – останавливаться. Не сказал бы, что хочу быть частью немужской игры. Но это определенно приемлемый и спортивный способ вывести соперника из себя.

В Северной Америке это часто применяется, в каждой команде есть такие люди. Нет смысла это комментировать. Есть профессионалы, которые за это отвечают», – сказал Федоров. 

 

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