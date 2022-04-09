Федоров о большинстве ЦСКА: «Не получается – мягко сказано. Временами ребята-олимпийцы смотрятся неплохо, но этого мало»

подверг критике игру в большинстве.

Главный тренер армейцев высказался после матча плей-офф со СКА (2:3, 2-2).

«Мыслей взять тайм-аут после второго гола не было. Тайм-аут – интересное и важное средство. Мы применили его, когда важно было что-то поменять.

Не получается в большинстве – мягко сказано. Ребята мастеровитые, но наше большинство сегодня мало что показало. Временами ребята-олимпийцы смотрятся неплохо, но этого мало.

Они это прекрасно понимают. Мы с ними об этом разговаривали, по душам тоже. Ребята взрослые, должны отдавать отчет – кто кого куда тянет и как долго они будут играть на этом не своем уровне», – сказал Федоров.