Первый тренер Жафярова: «Торпедо» – его команда, ему там комфортно и удобно. Не вижу смысла уходить в «Ак Барс» или СКА»

Сергей Глазунов поделился воспоминаниями о работе с .

«Чем выделяется лидер? Трудоспособностью и талантом. Практически в любой ситуации Дамир находил правильное решение. Конечно, забивал и отдавал он очень много. Своей игрой он показывал лидерские качества, тащил за собой остальных.

Дамир – спокойный, компанейский, коммуникабельный парень. Никаких скандалов с его участием в коллективе я не помню на протяжении стольких лет. Он всегда находил общий язык. Да и чего им было делить? Они играли и получали удовольствие. Ну да, иногда завидовали, что один забил две, а другой одну. Это хорошее соперничество. Но у Дамира такого не было, что, мол, я лидер, а вы не забиваете

«Торпедо»? Если ты нашел свою команду, свой коллектив, своего тренера, то у тебя все получается. – его команда. В Нижнем Новгороде ему комфортно и удобно. Там ему стали больше доверять. За счет своего чутья и трудолюбия сумел добиться своего. Катание у Дамира приличное, на коньках он хорошо держится. Ему стали больше доверять, поэтому он показывает то, что умеет.

Нужно ли ему перейти в топ-клуб? А смысл туда идти? Там лавка под 40 человек – и все звезды. Он всегда хотел играть. Вот его забрали в ЦСКА, а ему там не давали играть. Жафяров нужен был, чтобы основные два звена отдохнули. Молодой? Отнял шайбу, выкинул – меняйся. Я не вижу смысла ему уходить в или СКА.

Нашел свою команду – играй, тебя любят болельщики, у тебя все получается», – сказал первый тренер нападающего «Торпедо».