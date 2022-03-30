Беттмэн сообщил, что ситуация с долгосрочным списком травмированных не является первоочередной проблемой НХЛ

обсудил с генменеджерами ситуацию с долгосрочным списком травмированных.

Комиссионер НХЛ заявил, что «никто не считает, что списком злоупотребляют».

Ранее сообщалось, что группа из 10 генеральных менеджеров хочет ввести потолок зарплат в плей-офф. Специалисты обеспокоены тем, что некоторые команды помещали игроков в список травмированных на долгий срок, чтобы сэкономить место под потолком зарплат во время регулярного чемпионата. При этом эти игроки впоследствии принимали участие в плей-офф.

Беттмэн сказал, что система хорошо работала в течение 17 лет, и после обсуждения с Ассоциацией игроков НХЛ было принято решение, что «это не первоочередная проблема, которая будет решаться в ближайшее время».