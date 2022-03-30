«Казалось, что я какая-то лохушка. Год примерно мучилась и страдала». Жена Сергачева о проблемах с адаптацией в США

Жена Сергачева рассказала о проблемах с адаптацией в США.

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев женился в декабре 2020 года.

– Вы давно живете в Америке?

– Когда мы стали встречаться, Мишу обменяли в , и он уехал в США. Первый год я просто приезжала к нему в гости, потому что еще училась в универе, а в 2018-м уже переехала сюда жить. Вот с тех пор и живу.

– Долгий ли был у вас период, когда вы не знали, чем заниматься в жизни?

– Когда переехала, этот период начался. Мне тогда казалось, что со мной что-то не так, что все уже нашли свое дело, а я какая-то лохушка.

Теперь уже понимаю, что это был абсолютно нормальный период. Я закончила универ, резко уехала в другую страну, этот кризис был неизбежен. Год примерно я просто мучилась и страдала. А потом решила взять и пробовать.

Работала визажистом, продавала купальники, начала вести блог, но еще не понимала о чем и для чего. Позже пойму, что это было, наверное, самым лучшим решением. Чем бы я сейчас ни занималась, можно продвинуть через блог.

А потом я пошла на занятие по йоге (йогу всегда любила, со школы еще) в студии, и мне сказали: «У тебя такой приятный и спокойный голос. Не хочешь преподавать йогу?» Я подумала-подумала пару дней и пошла искать курсы, – рассказала Елизавета Сергачева на странице в соцсети.