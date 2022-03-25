Дадонов сыграет за «Вегас» против «Нэшвилла» после отмены трейда в «Анахайм». Он выйдет во втором звене

Евгений Дадонов примет участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла».
Нападающий сыграет за «Вегас» впервые после того, как не состоялся его обмен в «Анахайм».
НХЛ признала трейд недействительным из-за несоблюдения пункта о запрете на обмен в контракте хоккеиста.
Российский форвард займет место во втором звене «Голден Найтс» вместе с Вильямом Карлссоном и Маттиасом Янмарком.
Дадонов набрал 27 (15+12) очков в 62 матчах нынешнего сезона.
Главный скандал дедлайна НХЛ: клубы потеряли документы Дадонова, он не перешел в «Анахайм»