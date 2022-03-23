Барабанов – 3-я звезда матча с «Калгари»: 10-й гол в сезоне, передача и «+2» за 19:23

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Александр Барабанов набрал 2 (1+1) очка в матче с «Калгари» и стал 3-й звездой.

Его «Сан-Хосе» одержали победу над «Шаркс» (4:3). 

Российский нападающий забросил 10-ю шайбу в сезоне, сравняв счет на 52-й минуте. Спустя 28 секунд Логан Кутюр забросил победную шайбу. 

Сегодня Барабанов (19:23 – 2-е время среди форвардов «акул» после Гертла, 1:59 – в большинстве, «+2») нанес 2 броска в створ, применил 1 силовой прием и сделал 2 блока. 

На его счету стало 34 (10+24) очка в 55 играх сезона. Александр набирает очки в 3 матчах подряд. 

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