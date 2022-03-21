«Хотите принизить российских игроков? Они классно играют, русские лидеры есть». Тертышный о возможной недооценке «Салавата» без легионеров

не считает, что «Салават» стал слабее без легионеров.

Уфимский клуб одержал победу над «Трактором» со счетом 3:1 и захватил лидерство в серии второго раунда Кубка Гагарина (2-1).

– Особенно нечего сказать. Только «Салават» могу поздравить. Мы свой матч проиграли. Первая домашняя игра у Уфы, трибуны их погнали вперед. В том регулярном чемпионате ребята тоже говорили про атмосферу. играет в финский хоккей, тяжело пробираться через их оборону.

– Нет ощущения, что вам не хватило эмоций?

– Нужно играть правильно. Эмоции придут, как после гола Гики. У нас всего хватает.

– Может быть, вы недооценили «Салават» в этой серии? Уехали все лидеры, Уфа осталась обескровленной в плей-офф…

– Вы хотите принизить российских игроков? Они классно играют, молодые в порядке. Русские лидеры есть, в регулярном чемпионате они здорово проявляли себя. Сейчас получили еще больше шансов.

– Почему «Салават» играл активнее?

– Да, они играли активнее нас. В плей-офф выигрывает тот, кто больше хочет. Если две команды одинаково хотят, есть элемент удачи. Все друг друга разбираем, смотрим видео. Это не только игра, но и противостояние тактик, тренеров, – сказал форвард .