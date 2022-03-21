«Хотите принизить российских игроков? Они классно играют, русские лидеры есть». Тертышный о возможной недооценке «Салавата» без легионеров

Теги Салават Юлаев Трактор КХЛ Кубок Гагарина Никита Тертышный Хоккей

Никита Тертышный не считает, что «Салават» стал слабее без легионеров. 

Уфимский клуб одержал победу над «Трактором» со счетом 3:1 и захватил лидерство в серии второго раунда Кубка Гагарина (2-1). 

–  Особенно нечего сказать. Только «Салават» могу поздравить. Мы свой матч проиграли. Первая домашняя игра у Уфы, трибуны их погнали вперед. В том регулярном чемпионате ребята тоже говорили про атмосферу. «Салават Юлаев» играет в финский хоккей, тяжело пробираться через их оборону.

– Нет ощущения, что вам не хватило эмоций?

– Нужно играть правильно. Эмоции придут, как после гола Гики. У нас всего хватает.

– Может быть, вы недооценили «Салават» в этой серии? Уехали все лидеры, Уфа осталась обескровленной в плей-офф…

– Вы хотите принизить российских игроков? Они классно играют, молодые в порядке. Русские лидеры есть, в регулярном чемпионате они здорово проявляли себя. Сейчас получили еще больше шансов.

– Почему «Салават» играл активнее?

– Да, они играли активнее нас. В плей-офф выигрывает тот, кто больше хочет. Если две команды одинаково хотят, есть элемент удачи. Все друг друга разбираем, смотрим видео. Это не только игра, но и противостояние тактик, тренеров, – сказал форвард «Трактора»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные